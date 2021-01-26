Смотреть дорамы - 2020 - БТС на лужайке
Дорама БТС на лужайке с русской озвучкой
1-8 серия
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    БТС на лужайке (2020) шоу с русской озвучкой

    BTS In The Soop / Бантаны в лесу
    3 511 2 8.123 8.18
    Год
    2020
    Страна
    Корея Южная
    Жанр
    Тв-шоу
    Продолжительность
    80 мин. / 01:20
    Статус проекта
    Завершен
    Озвучка
    Riddle Space
    Субтитры
    Unknown
    Всего
    8 серий
    Обновление (26-01-2021)
    1-8 серия - субтитры, 1-8 серия - озвучка
    Описание сюжета:
    Новая развлекательная передача начинает в густом мрачном лесу. Основная суть головокружительного проекта состоит в том, что участники должны проводить время на протяжении длительного временного промежутка в подобных непредсказуемых условиях и обстоятельствах, выполняя параллельно разные действия и задания. В качестве непосредственных участников шоу выступают именитые известные артисты Чон Чонь Гук, Минь Юн Ги, Ким Тэй Хень, Чон Хо Сок, Ким Сок Джинь, Ким Нам Джунь и Пак Чи Мин.
    Дело в том, что талантливые перспективные ребята будут заниматься любимым хобби – рисование графики. Каждый день невинные жертвы будут получить оригинальные темы для будущих картин. Авторы сценария решили не ограничивать напуганных личностей, поэтому впоследствии дружеский сплоченный коллектив может самостоятельно выбрать занятие. Ведь у любого человека имеются разнообразные хобби. Невзирая на тот факт, что команда выбирает дело по своему намерению, семерка людей продолжает находиться в весьма опасных неприятных условиях и обстоятельствах. Оказывается, невинным жертвам нужно понять, как выжить в непроходимых чащах, научиться разводить желаемый костер, а также правильно управлять инструментами для охоты на животных.

    Смотреть онлайн шоу БТС на лужайке (2020) с русской озвучкой бесплатно

    Riddle Space (Озвучка)
    Unknown (Субтитры)
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    КомментарииДобавить комментарий
    1. Marysja
      • +1
      Marysja, 6 октября 2021 14:36
      Ребята просто восхитительные! 😄🤗🥰
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    2. Розе
      • +1
      Розе, 4 мая 2021 21:01
      kissing_heart kissing_heart Джей-Хоуп
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