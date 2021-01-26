Описание сюжета:

Новая развлекательная передача начинает в густом мрачном лесу. Основная суть головокружительного проекта состоит в том, что участники должны проводить время на протяжении длительного временного промежутка в подобных непредсказуемых условиях и обстоятельствах, выполняя параллельно разные действия и задания. В качестве непосредственных участников шоу выступают именитые известные артисты Чон Чонь Гук, Минь Юн Ги, Ким Тэй Хень, Чон Хо Сок, Ким Сок Джинь, Ким Нам Джунь и Пак Чи Мин.Дело в том, что талантливые перспективные ребята будут заниматься любимым хобби – рисование графики. Каждый день невинные жертвы будут получить оригинальные темы для будущих картин. Авторы сценария решили не ограничивать напуганных личностей, поэтому впоследствии дружеский сплоченный коллектив может самостоятельно выбрать занятие. Ведь у любого человека имеются разнообразные хобби. Невзирая на тот факт, что команда выбирает дело по своему намерению, семерка людей продолжает находиться в весьма опасных неприятных условиях и обстоятельствах. Оказывается, невинным жертвам нужно понять, как выжить в непроходимых чащах, научиться разводить желаемый костер, а также правильно управлять инструментами для охоты на животных.